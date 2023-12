Angelica Baraldi | chi sono i genitori | “Con mio padre un rapporto complicato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 dicembre 2023)ha spiegato, qualche mese fa nella casa del Grande Fratello, iltra lei e i, soprattutto la sitiazione complicata con il: “La situazione in casa è sempre stata difficile, complicata, il clima non era sereno. I mieihanno due caratteri diversi e non riuscivano ad andare d’accordo. Ho provato a fare da intermediaria e poi mistancata. Questo è stato interpretato come menefreghismo, ma in realtà era una difesa perché ero satura”. Durante il Covid, i suoihanno deciso di separarsi: Dentro di me, un po’ ci speravo nella separazione perché non ne potevo più di vederli infelici tutti e due, poi però la situazione è peggiorata,subentrate altre dinamiche. Io ...