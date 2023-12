Andrea Pucci contro tutti | nel mirino i programmi di Maria De Filippi e Milly Carlucci

Altre News in Rete:

Per Voci nell'ombra Gran Gala a Palazzo Ducale Genova

A contendersi gli Anelli d'oro per il Cinema sono: Rodolfo Bianchi, Lorenzo Macrì e Marco Mete per il Miglior Doppiaggio Generale; Flavio Aquilone, Simone D', Fabrizioper la Migliore ...

Zelig, le pagelle: Andrea Pucci e la dissenteria (voto 4), Ornano vuole essere Ornella Vanoni (voto 8) Corriere della Sera

Zelig su Canale 5 stasera, Andrea Pucci ospite della seconda puntata La Gazzetta dello Sport

Per Voci nell'ombra Gran Gala a Palazzo Ducale Genova

A contendersi gli Anelli d'oro per il Cinema sono: Rodolfo Bianchi, Lorenzo Macrì e Marco Mete per il Miglior Doppiaggio Generale; Flavio Aquilone, Simone D'Andrea, Fabrizio Pucci per la Migliore Voce ...

“Voci nell’ombra”, domenica a Genova la serata d’onore del Festival internazionale del doppiaggio

La serata al Palazzo Ducale di Genova, fra gli ospiti Mario Cordova, Enzo Paci, Brando Quilici, Stefano Cabrera, Roberto Izzo, Francesco Maggioni e Silvia ...