Amici | terribile sfogo di Maria De Filippi | “Non dite ca***te davanti a me”| Ce l’ha proprio con loro

Leggi su howtodofor

(Di sabato 2 dicembre 2023)Defuriosa come non mai: ecco cosa è successo durante l’ultima puntata del talent show. Negli ultimi anni il talent show, condotto daDe, ha subito numerosi cambiamenti sia nel format che nel cast. A partire infatti dalla ventesima edizione del programma i ragazzi – che fino a quel momento avevano vissuto in albergo e godevano di una certa autonomia – hanno iniziato a vivere all’interno di una casetta già dal pomeridiano, isolati da tutto, sopratutto per via delle restrizioni legate al Covid. Il nuovo format, che mostrava così i ragazzi in una veste inedita, facendo uscire tutte lecaratteristiche più nascoste e mostrando lezie e gli amori che nascevano tra gli allievi si è dimostrato ...