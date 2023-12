America’s Cup | Luna Rossa si ritira in gara-8 per problemi tecnici Vince New Zealand

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) L’ottava e ultima regata di flotta è andata in archivio a Jeddah con la vittoria di Emirates Team New, ma la vera notizia è legata purtroppo al ritiro diPrada Pirelli per un problema meccanico a bordo. Giornata molto intensa sin qui nel Mar Rosso per il sodalizio italiano, che ha comunque raggiunto l’obiettivo qualificazione per il Match Race decisivo in questo secondo appuntamento delle Preliminary Regatta con gli AC45 verso la 37maCup., nella fase di pre-start prima di-7 (la prima regata di flotta odierna), aveva già dovuto fare i conti con un piccolo problema (fumo a bordo) per poire con autorità la prova fondamentale per qualificarsi aritmeticamente in Finale. L’equipaggio azzurro, con al timone ...