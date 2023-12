Altro che emergenza climatica | Meloni alla Cop28 parla solo di carne sintetica

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 2 dicembre 2023) Che a Giorgiadella crisiimporti poco è cosa nota. L’ennesima conferma dell’indole negazionista delle destre è arrivata ieri. La premier italiana ha infatti utilizzato i suoi primi interventi, ovveroConferenza sul clima a Dubai, non per pronunciare una parola sullo stop alle fonti fossili ma per sponsorizzare la legge del suo governo sullacoltivata. Per la gioia di Coldiretti. “Siamo impegnati anche nell’incolumità alimentare: la nostra sfida è nongarantire alimenti per tutti ma assicurare alimenti sani per tutti”, ha detto. La ricerca “è essenziale” ma “non per produrre alimenti in laboratorio, magari andando verso un mondo in cui i ricchi possono mangiare alimenti naturali e ai poveri vanno ...