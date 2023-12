Allegri | “Punti fondamentali | era una partita a rischio e alla prossima c’è il Napoli”

Altre News in Rete:

Calciomercato Juventus, la pazienza è finita: Vlahovic 'venduto' nella notte

Quanta sofferenza per la Juventus a Monza, ma alla fine sono arrivati i tresperati per la squadra di mister. I bianconeri in questo momento sono primi in classifica, ovviamente attendendo che l'Inter scenda in campo. Ma il modo in cui è arrivato questo successo ...

Allegri: "Abbiamo rischiato di buttare via due punti, il Monza gioca ... Forza Monza

Monza-Juventus, Allegri: "Vittoria importante ma l'obiettivo resta la Champions" Sky Sport

Gazzetta - Per Allegri squadra da migliorare

Su Gazzetta: ci sono vittorie che valgono più di tre punti. C Questa di Monza di sicuro. Per come è arrivata, dopo avere accarezzato l’idea di prendersela senza troppi patemi ...

La Juventus vola in Serie A ma rimane l'ipotesi di un cambio, pista Motta sempre viva

piena di calciatori giovani ma di qualità che sotto la sua guida potrebbero continuare a crescere 'imparando' ad esprimere trame offensive più concrete rispetto alla gestione Allegri, che bada molto ...