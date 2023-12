Allegri mette pressione al Napoli | “Possono vincere lo scudetto | gli basta fare una cosa”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 2 dicembre 2023) Vittoria in extremis per la Juventus che balza al primo posto in classifica. Le parole di Massimilianonel post partita: c’entra il. La Juventus vince nei minuti finali contro il Monza. I bianconeri, dopo essere passati in vantaggio sugli sviluppi di un corner nei minuti iniziali di match hanno conservato il vantaggio fino al 92? quando un tiro-cross dell’interista Valentin Carboni ha beffato Wojciech Szcz?sny. Tutto sembrava portare ad una beffa clamorosa per i bianconeri, ma sull’azione successiva Federico Gatti ha trovato il gol del definitivo 2-1. Vittoria fondamentale per la classifica dei bianconeri. La Juventus, infatti, balza al primo posto in classifica scavalcando momentaneamente l’Inter. I nerazzurri dovranno affrontare proprio ildomenica sera allo Stadio Maradona. Corsa, ...