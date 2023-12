Allegri | «Juventus sopra l’Inter? Possono rientrare Napoli e Milan»

Leggi su inter-news

(Di sabato 2 dicembre 2023) Laha battuto 1-2 al 94? il Monza, risultato che prima di-Inter porta i bianconeri in testa alla classifica di Serie A. Le parole dia DAZN sulla corsa per il titolo. IN ATTESA – Laapre la quattordicesima giornata di Serie A passando davanti a tutti, grazie al folle 1-2 sul Monza al 94?. Dopo la vittoria dell’U-Power Stadium Massimilianodà un giudizio sulla corsa per il titolo: «È un gruppo che sta facendo cose importanti. Non bisogna fermarci, anzi continuare a lavorare e migliorarci per rimanere quanto più possibile attaccati alla testa della classifica. Il +1 sul? Vincendo finivamo davanti a tutti, però noi ora abbiamo aumentato sulla quinta in classifica. Vedremo cosa faranno le altre squadre ma sono tre punti importanti in ...