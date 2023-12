Allegri | «Avanti all’Inter? Soddisfatto di ciò che abbiamo fatto»

Leggi su inter-news

(Di sabato 2 dicembre 2023), al termine della partita Monza-Juventus, ha parlato della vittoria di oggi e del proseguo del campionato anche in vista dello corsa scudetto insieme. VITTORIA – Massimiliano, nel post partita della vittoria contro il Monza, ha parlato negli studi di Sky Sport commentando i tre punti contro i brianzoli e lo sprintin vista della corsa scudetto contro l’Inter che scenderà in campo domenica sera contro il Napoli. Queste le sue parole: «Ci stanno tante squadre più attrezzate di noi, noi stiamo lavorando per raggiungere il quarto posto e qualificarci alla prossima Champions League.? Sonodi quellofino a oggi, nello spogliatoio c’è un bellissimo ambiente. Adesso bisogna ...