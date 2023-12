Allarme sicurezza negli ospedali a Napoli | 3 aggressioni in 24 ore Un morso stacca dito ad infermiere

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 dicembre 2023) “Sequestra il personale sanitario per delle sacche del catetere destinate alla madre”; “con unilad une colpisce con un pugno un’infermiera”. Scene di sanità a, dove l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate (NtI) ha segnalato via Facebook “3in 24 ore”. Sono le numero 56, 57 e 58 del 2023 per l’Asl1, che portano il bilancio a “87totali tra1 e2 da inizio anno”. NtI calcola “una aggressione al personale sanitario ogni 6 giorni nel territorio di”, e “una aggressione ogni 3 giorni trae provincia. Numeri che restano allarmanti”. L’escalation di violenza comincia giovedì pomeriggio “al ...