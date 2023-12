Alla scoperta del Brunello di Montalcino

Leggi su panorama

(Di sabato 2 dicembre 2023) Si è appena concluso Benvenuto2023, un momento di grande confronto per appassionati e professionisti del prezioso nettare. La rassegna dedicata all’anteprima del celebre vino toscano che quest’anno vedeva protagonista l’annata 2019, sembra aver lasciato soddisfatti anche i palati più esigenti, ognuno con gusti e opinioni diverse, ma forse è proprio questo il bello del mondo enogastronomico. Per capire meglio ildimi sono confrontato con Jacopo Vagaggini, consulente ed enologo di terza generazione, nato a Siena nel 1991, premiato come miglior giovane enologo Italiano per Vinoway Selection 2024. «Parlare didisignifica parlare di un terroir, unico al mondo, ideale per la coltivazione del Sangiovese, un vitigno complesso ed affascinante che qui trova ...