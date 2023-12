Alla fiera delle velleità sul clima | torna di gran moda il nucleare anche in Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 2 dicembre 2023) A Cop28 oltre 20 paesi pronti a triplicare la produzione di energia atomica entro il 2050. Meloni apre ("ma la vera sfida è la fusione"), Lega e FI rilanciano. A marzo conferenza mondiale in Belgio. L'Europa come al solito va in ordine sparso: von der Leyen per lo stop al carbone (ma lo sa solo Macron)