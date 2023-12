(Di sabato 2 dicembre 2023) Eccedenza di personale, via i 2.688in Cigs La missiva è stata indirizzata, oltre che ai, ai ministeri del Lavoro, dei Trasporti e del Made in Italy. 'Lante - si legge nel ...

Altre News in Rete:

Alitalia scrive a governo e sindacati: via ai licenziamenti per 2.688 lavoratori

Eccedenza di personale, via i 2.688 lavoratori in Cigs La missiva è stata indirizzata, oltre che ai sindacati, ai ministeri del Lavoro, dei Trasporti e del Made in Italy. 'La scrivente - si legge nel ...

Alitalia scrive a governo e sindacati: via ai licenziamenti per 2.688 ... MSN

Ita-Lufthansa, cancellata la tratta Milano-New York L'Opinione delle Libertà

Alitalia: lettera per l'avvio delle procedure di licenziamento

Alitalia, con una lettera datata primo dicembre indirizzata a sindacati e tre ministeri (Lavoro, trasporti e made in Italy) comunica "l'avvio di una procedura che, determina, suo malgrado, ...

Alitalia comunica l’avvio di procedure di licenziamento

In una lettera inviata a governo e sindacati, datata primo dicembre 2023, è stata annunciata una procedura di licenziamento per riduzione del personale, che andrà a colpire il bacino dei 2.668 lavorat ...