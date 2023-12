Alitalia | Natale amaro | migliaia di licenziamenti

(Di sabato 2 dicembre 2023) Pubblicato il 2 Dicembre, 2023 In una lettera inviata a governo e sindacati e datata primo dicembre 2023, l’annuncia “l’avvio di una procedura che determina, suo malgrado,per riduzione di personale”. Nella lettera disi legge che “rimangono attualmente alle dipendenze dell’Amministrazione Straordinaria 2.840 lavoratori, 2.668 dei quali sospesi in Cigs a zero ore e 172 impiegati allo stato per le esigenze connesse al completamento del programma (di gestione dell’ultima fase di liquidazione, ndr), la cui data di ultimazione, allo stato, è fissata al 15 gennaio 2024”. “Alla luce del quadro normativo – si legge ancora – e fatta eccezione per le sole necessità operative dell’Amministrazione Straordinaria connesse al completamento dell’attività liquidatoria, la scrivente è impossibilitata al reimpiego ...

Altre News in Rete:

Alitalia, raffica di licenziamenti: un caso per il governo

Sarà un bruttissimoin casae in particolare per i 2.668 dipendenti attualmente in cassa integrazione destinati a rimanere senza lavoro. Per il governo e per i sindacati si prospetta una gatta da pelare ...

Natale amaro ad Alitalia, licenziamento per migliaia di dipendenti Corriere della Calabria

Lettera di Natale. Alitalia licenzia 2.723 dipendenti che erano in ... L'HuffPost

Alitalia licenzia 2.723 lavoratori: cassa integrazione garantita fino a ottobre

Natale amaro per i dipendenti della ex compagnia di bandiera, erano tutti in cig a zero ore: «Impossibilitati al reimpiego», scrive l’azienda in una lettera a Governo e sindacati ...

La Calabria, il lavoro e le nuove emergenze

La politica del lavoro ha una sua specificità nella dimensione meridionale, laddove negli anni settanta e ottanta la gran parte dell’occupazione è passata o attraverso gli enti pubblici, oppure nel ...