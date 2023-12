(Di sabato 2 dicembre 2023), o quel che ne resta, ha inviato una lettera, indirizzata ai sindacati del trasporto e ai ministeri del Lavoro, delle Infrastrutture e delle Imprese e Made in Italy, in cui annuncia “suo malgrado” l’avvio di una procedura diper riduzione del personale, che andrà a colpire il bacino dei 2668sospesi in Cassa integrazione straordinaria () a zero ore . “La scrivente – si legge infatti – è impossibilitata al reimpiego deiattualmente sospesi in cassa integrazione”. Iinteressati dal provvedimento continuera percepire l’indennità fino al 31 ottobre 2024, scadenza che però, a questo punto, non è ulteriormente prorogabile. La decisione era attesa e prevista ma si sperava in un’ulteriore allungamento dei ...

Altre News in Rete:

Alitalia avvia il licenziamento di quasi 3mila lavoratori in Cigs. Tra meno di un anno la fine dell'indennità

Questa linea è stata contestata da molti dei lavoratori rimasti insenza impiego che hanno avviato molteplici cause davanti i giudici del lavoro. Con esiti altalenanti, alcune centinaia di ...

Alitalia avvia procedura per licenziamenti: lettera a governo e ... Il Denaro

Alitalia avvia il licenziamento di quasi 3mila lavoratori in Cigs Il Fatto Quotidiano

Alitalia licenzia 2.723 lavoratori: cassa integrazione garantita fino a ottobre

Natale amaro per i dipendenti della ex compagnia di bandiera, erano tutti in cig a zero ore: «Impossibilitati al reimpiego», scrive l’azienda in una lettera a Governo e sindacati ...

Alitalia licenzia 2668 persone, mentre l’Ue valuta la fusione tra Ita e Lufthansa

In una lettera inviata a governo e sindacati e datata primo dicembre 2023, l'Alitalia annuncia «l'avvio di una procedura che determina, suo malgrado, licenziamenti per riduzione di personale». In ...