Alfonso Signorini risponde alle dichiarazioni di Pupo | “Una doccia gelata È un ingrato”

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 2 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionenon le manda a dire. Dopo giorno di silenzio, il conduttore ha scelto il salotto dell’amica e collega fidatissima, Silvia Toffanin, perredirilasciate negli ultimi giorni a proposito del Grande Fratello. “Per due anni ho fatto l’opinionista del Grande Fratello, c’era la pandemia e avevo poco da fare: ma non ho mai visto un minuto del Grande Fratello in vita mia. C’era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ...