Alfonso Signorini contro Pupo | “Sputare nel piatto in cui hai mangiato è poco elegante”

Leggi su dilei

(Di sabato 2 dicembre 2023) Non usa mezzi termini per esprimere il suo disappunto: ospite a Verissimo,ha risposto per le rime a, che in una recente intervista si era espresso con terminilusinghieri sulla sua esperienza al Grande Fratello. Intervistato da Silvia Toffanin, l’ex direttore di Chi ha usato parole molto fortiil cantante, accusato di aver sputato nelin cui aveva ‘abbondantemente’. Le parole diUn racconto a 360 gradi, che parte dal Grande Fratello per arrivare alla sua vita sentimentale: ospite a Verissimo,ha condiviso con il pubblico un ritratto di sé inedito, togliendosi però anche qualche sassolino dalla ...