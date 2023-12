Alfonso Signorini contro Pupo | “Non dovrebbe sputare nel piatto dove ha mangiato abbondantemente”

Leggi su tpi

(Di sabato 2 dicembre 2023)risponde per le rime a. Ospite di Verissimo, il conduttore del Grande Fratello si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, replicando alle parole del cantante dette nei giorni scorsi in merito alla sua esperienza all’interno del reality come opinionista. “Ho fatto l’opinionista del Grande Fratello per due anni, c’era la pandemia, avevo poco da fare, mi chiamò. Ma io non ho mai visto un minuto del Grande Fratello in vita mia. C’era chi lo seguiva per me, un grande autore di tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca**re”, aveva detto. “Per me è stata una doccia fredda – ha commentato– Io conho sempre avuto un ottimo rapporto e sentirmi dire queste ...