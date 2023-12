Alexia punta a Sanremo 2024 e rivela | “Io vittima di abusi verbali e psicologici dal mio ex compagno | ora canto l’orgoglio di essere donna”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023)liberi, nella vita, ci rende vivi. Questo lo sa beneche, attraverso la musica, ha raccontato a ben due generazioni quanto l’amore possaun motore di felicità e spensieratezza. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, la popstar si è raccontata a tutto tondo. Un vero e proprio ritorno il suo, a distanza dall’ultimo album di inediti uscito sei anni fa. Attualmente in promozione con la riedizione in vinile di “My Xmas”, progetto musicale a sfondo natalizio uscito lo scorso anno,ha svelato di aver inviato un brano ad Amadeus per. Un altro ipotetico nome dunque che potrebbe aggiungersi alla numerosa lista che domani, 3 dicembre, il conduttore e direttore artistico renderà nota in occasione del Tg1 delle 13:30. “Il brano che ho proposto per ...