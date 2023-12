Aler Lecco | investimenti per 15 milioni in riqualificazioni e mix abitativo

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 2 dicembre 2023) Cambio di passo ai servizi abitativi pubblici in Lombardia, voluto dall’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, che ha tenuto una visita istituzionale a, dopo il cambio della Governance di, per fare il punto sull’avanzamento del Piano Regionale Casa 2022-24. Presente anche il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio Regionale Mauro Piazza. “Non stiamo solo riqualificando ed efficientando gli immobili con l’obiettivo di incentivare le assegnazioni – ha spiegato l’assessore Franco – accanto a tutto questo ci sono anche le politiche residenziali. Incentivare il mixrendendo sempre più eterogenea la composizione degli inquilini; il recupero della legalità; una maggiore presenza anche attraverso personale impegnato in servizi di vigilanza ...