Altre News in Rete:

Al via lo shopping di Natale, ecco i vip a caccia di acquisti

...di Valencia Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Chiara Ferragni in India per la prima volta Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni presenta la 'suocera'e ...

Al via lo shopping di Natale, ecco i vip a caccia di acquisti TGCOM

Natale 2023, al via shopping per i regali: ecco quanto spenderanno gli italiani Adnkronos

Al via lo shopping di Natale, ecco i vip a caccia di acquisti

La caccia agli acquisti è partita per i vip, che hanno già dato il via allo shopping di Natale. I paparazzi ne hanno sorpresi molti entrare nei negozi più lussuosi pieni di aspettative ed uscirne ...

Parte il Borgo del Natale: oggi alle 18 l'accensione delle luminarie

Oggi prende il via il Villaggio del Natale, in piazza Torre di Berta, occasione per immergersi nell'atmosfera natalizia, tra shopping e delizie culinarie. Venti casine di legno accoglieranno artigiani ...