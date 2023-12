Al Jazeera | il soldato in più di Hamas

Leggi su panorama

(Di sabato 2 dicembre 2023) Dopo gli attacchi del 7 ottobre e con il conflitto nella Striscia di Gaza, uno dei canali di informazione più accreditati si è trasformato in uno strumento di propaganda islamica. Per conto del governo che la manda in onda, il Qatar, e per esaltare gli animi in tutto il mondo. Oscurare Alcostituirebbe un tentativo di sopprimere la libertà di parola? È la domanda che l’Occidente si è posto in seguito alla propaganda antisemita e pro-delle ultime settimane da parte del canale televisivo con sede in Qatar. «Attenuate i toni di Alsulla guerra a Gaza» ha chiesto senza mezzi termini al governo di Doha il segretario di Stato americano Antony Blinken. Fin dalla sua fondazione nel 1996, il network ha messo in onda più volte sul suo canale dedicato ai giovani «AJ+» video che negano l’Olocausto, nei quali si sostiene che ...