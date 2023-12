Al Campidoglio una manifestazione per dire “no” al termovalorizzatore

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 2 dicembre 2023) Roma, 2 dicembre 2023 – Il dibattito intorno alla costruzione dela Santa Palomba continua a tenere banco e a generare accese polemiche. A distanza di un paio di settimane dall’annuncio del bando di gara, l’opposizione al progetto si fa sempre più decisa. In questo contesto, dunque, varie associazioni hanno programmato unadi protesta che si terrà il 2 dicembre alle 14:30, proprio sotto il. Obiettivo: gridare “no” ad un progetto che, a loro detta, mette a rischio non solo l’incolumità ambientale, ma anche la salute delle persone (specialmente i residenti). “Facendo scelte coraggiose, innovative e sostenibili, Roma potrebbe concorrere a diventare Capitale europea per una gestione dei rifiuti virtuosa e sostenibile”, si legge in un comunicato firmato da Gabriella Caramanica, segretario ...