Aiutatemi a ritrovare mia sorella scomparsa | un commovente appello di disperazione!

(Di sabato 2 dicembre 2023) Luana, un nome, una storia, un desiderio: riabbracciare laAntonella. Unlanciato attraverso il famoso programma di Rai 3, Chi l'ha visto?, toccando i cuori di chi ascolta. Luana è una donna di 35 anni con un passato difficile alle spalle. All'età di soli 7 anni, lei e le sue tre sorelle furono allontanate dal nucleo familiare e trasferite in un istituto minorile a Milano. I genitori, incapaci di prendersi cura adeguatamente delle figlie, persero l'affidamento. Da quel momento, la vita delle quattro sorelle si trasformò in un percorso di prove e separazioni. Il tormento di Luana: laAntonella Ma c'è un particolare che da anni tormenta Luana: ladi suaAntonella. All'epoca della separazione, Antonella aveva appena due anni e fu adottata da un'altra famiglia. Da ...

Altre News in Rete:

"Aiutatemi a ritrovare il mio gatto, offro una ricompensa di 500 euro"

Rhaegal "Lancio un appello e sono pronta a dare anche una ricompensa di 500 euro, a chi mi riporterà il mio gatto Rhaegal, scomparso tra le 17,45 e le le 20,45 dell'otto novembre in contrada Peschiera,...

Piombino | Scompare da casa a 43 anni, l'appello del fratello: "Non abbiamo notizie da un giorno e mezzo, aiutatemi a ritrovare Cristina" LivornoToday

L'appello delle due bambine: "Aiutateci a ritrovare il nostro gattino, mamma offre una ricompensa" CesenaToday

Donne libere e sicure se hanno un lavoro

Per quanto mi riguarda, ringrazio Dio per aver trovato il coraggio di chiedere aiuto a un centro antiviolenza un anno fa, tutt'ora mi seguono e cercano di aiutarmi a ritrovare la forza per ...

Kimberly Bonvissuto, ragazza scomparsa da 4 giorni da Busto Arsizio. Il telefono è spento. La mamma: «Aiutatemi a ritrovarla»

Kimberly Bonvissuto ha 20 anni ed è sparita da lunedì da Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove abita: ha i capelli rossi ed è alta 1 metro e 55. Sui social si ...