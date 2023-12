Aids | impennata di contagi da Hiv L’infettivologo Gori | “In Italia disinformazione e sottovalutazione”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 dicembre 2023) Dopo un decennio in calo costante, inda Hiv sono tornati a crescere. Premesso che “i dati dell’Istituto superiore di sanità che raccontano di questa risalita sono da prendere con cautela” perché “la pandemia ha falsato molti dati”, la verità è che “quello dell’purtroppo è un dato sottostimato: con il Covid la gente è andata poco a fare i test e di conseguenza ci sono state meno diagnosi. Ora c’è una sorta di rimbalzo, ma è significativo che vi sia un aumento dei casi tra la popolazione sessualmente più attiva, tra i 25 e i 50 anni. Ci si sta infettando di più che in passato, soprattutto tra chi non ha vissuto l’epoca dei morti di”. All’origine “c’è molta. E non solo sui media, ma nelle scuole, in famiglia. C’è unadel ...