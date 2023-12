Agenda piena e passi avanti Cosa riceve Meloni dalla Cop28

Leggi su formiche

(Di sabato 2 dicembre 2023) Blinken, Herzog, bin Zayed, Erdogan, Modi, Kishida, al-Sisi sono solo alcuni dei 20 leader mondiali incontrati da Giorgiaa Dubai (prima di partire per Belgrado dove sarà domani in visita ufficiale). Unache è stata anche occasione di confronto sulle gravi emergenze in atto, come la crisi a Gaza e quella in Ucraina, nella consapevolezza che se iinimportanti sono stati fatti sul clima, al contempo ne vanno fatti altrettanti sulla transizione e anche sui fronti geopolitici più complicati. Una certezza sul fronte green: la sostenibilità climatica-ecologica “deve camminare insieme alla sostenibilità sociale e alla sostenibilità economica altrimenti ci porta dritti alla deindustrializzazione”. Qui Dubai Punto di partenza è un approccio non ideologico ma pragmatico al tema del green deal: lo ...