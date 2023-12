AEW | Aggiunto match femminile titolato al prossimo Dynamite | si preannuncia una ricca puntata

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nel corso delladi Rampage di questa notte è stato annunciato che Toni Storm avrà la sua prima difesa titolata da quando ha conquistato per la terza volta il titoloAEW, la sua avversaria sarà la giovane Skye Blue. Blue assieme a Kris Statlander e Hikaru Shida ha sconfitto questa notte Saraya, Ruby Soho e Anna Jay prendendosi il pin decisivo. Unche va ad aggiungersi al main event, il tanto attesotra Christian Cage e Edge, oltre ai classici tredel girone Gold del Continental Classic Tournament. La card aggiornata TNT Championship: Christian Cage (c) vs. Adam Copeland AEW Women’s World Championship: Toni Storm (c) vs. Skye Blue AEW Continental Classic Gold League: Jay White vs. Jay Lethal AEW Continental Classic Gold League: Mark Briscoe ...