Adorazione dei magi | l’opera presentata questa sera a Limatola

(Di sabato 2 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl patrimonio artistico del Comune disi arricchisce di un’opera in ceramica del maestro Elvio Sagnella della bottega “Giustiniani” di San Lorenzello.saràalla cittadinanzaalle ore 18, nella sala consiliare della Casa comunale. La ceramica raffigura un’dei, da un disegno di Nicolas Dorigny del 1710 e vede sullo sfondo il colle con il castello di. All’inaugurazione, dopo il saluto del sindaco Domenico Parisi, interverrà Ferdinando Creta, direttore artistico del museo “Arcos”, e l’artista Elvio Sagnella. Presenta e coordina Filomena Marotta. Durante l’incontro si presenterà il libro scritto da Monsignir Pietro Amato su Sagnella, edito da Mancini. Una ...

