Addio a Marisa Rodano | l’ultima deputata della prima legislatura Fu partigiana e femminista

(Di sabato 2 dicembre 2023) Era nata il giornofondazione del Partito Comunista, fucattolica e quindi esponente del Pci, venendo eletta nellaRepubblica, di cui era l’unica parlamentare ancora in vita. È morta la scorsa notte, Maria Lisa Cinciari, avanguardia del femminismo in Italia. Aveva 102 anni, ventitré dei quali trascorsi in Parlamento, dal 1948 al 1971. Fu ladonna a ricoprire la carica di vicepresidenteCamera nell’ultimo lustro a Montecitorio, dal 1963 al 1968, per poi essere eletta al Senato. Per sette anni consigliera provinciale a Roma, a cavallo tra gli Anni settanta e ottanta fu anche europarlamentare. Arrestata sotto il fascismo per la sua attività nella Resistenza nelle file del Movimento dei Cattolici ...