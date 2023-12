Adattamento climatico | Meloni a Dubai | “Priorità per tutti | soprattutto per l’Italia” Ma nel Pnrr il suo governo ha dimezzato i fondi | da 2 | 49 a 1 | 2 miliardi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Più urgente della riduzione delle emissioni di gas serra c’è solo lo stanziamento di risorse per l’, ossia per fronteggiare gli effetti del cambiamento. Conper i Paesi più a rischio, come i piccoli arcipelaghi del Pacifico, ma senza dimenticare che questo è un problema che riguarda, Italia compresa. Certamente alla Conferenza delle Parti sul clima diserve un accordo globale, il Global Goal on Adaptation e certamente è più difficile misurare i progressi e valutare le necessità su questo fronte, rispetto a quanto non lo sia per il taglio delle emissioni; la verità tuttavia è che alla Cop 2028 l’arriva ancora una volta come ‘pilastro’ a cui si è dato finora meno peso. “Nonostante i progressi compiuti dopo l’Accordo di Parigi, ...