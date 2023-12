Accadde oggi | 2 dicembre | Nils Liedholm ed altre ricorrenze

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 2 dicembre 2023) 2ed“Il treno delle sette’ è un brano di Antonello Venditti del 1973. Il personaggio del quale stiamo per parlare amava molto viaggiare con le ferrovie. Il cantautore romano gli dedicò poi ‘Raggio di luna’. Non era ancora la grande Roma di Dino Viola. E’ vero che la stagione 1973-’73 fu mediocre in chiave giallorossa, ma resta da ricordare. Direte, ma come, sull’altra sponda del Tevere…Il 2di mezzo secolo fasedeva per la prima volta sulla panchina della Lupa. Nel giorno del primo gol in Serie A di Renato Zaccarelli, anche se in quel campionato il ‘Lord’ vestiva la maglia del Verona. Quel giorno compiva venticinque anni Antonin Panenka, che poi diventerà popolare per ‘quel’ celebre ...