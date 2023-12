Abruzzo Colpito da Violenti Venti di Libeccio | Alberi Caduti e Disagi Diffusi

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 2 dicembre 2023) Chieti - Una violenta tempesta di vento dista interessando l', con particolare intensità nella zona adriatica. Gli esperti meteorologici segnalano che le raffiche potrebbero superare i 70-100 km/h nelle zone collinari, nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico e lungo le aree costiere. Inoltre, si prevedono raffiche localmente superiori ai 100-120 km/h sulle zone montuose. La tempesta ha causato numerosi, in particolare per quanto riguarda la caduta di. A Chieti, un albero è crollato in via Forlanini, nelle vicinanze dell'ex ospedale San Camillo, provocando la temporanea interruzione della viabilità. A Spoltore, nel centro cittadino, si è sfiorata una tragedia a causa del crollo di un grosso pino sulla strada. Fortunatamente, l'albero è caduto in uno spazio libero ...