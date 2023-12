A tu per tu con l' attore Regé-Jean Page | alias il Duca di Bridgerton | volto beauty di un nuovo classico olfattivo maschile Armani Beauty Magnetico | come lui

Leggi su iodonna

(Di sabato 2 dicembre 2023) «Incredibile questa vista, no?» mi dice, guardando il campanile di San Marco da una suite del San Clemente Palace Kempinski Venice, hotel – anzi, isola privata 5 stelle lusso – dove lo incontro per. Ammirando lui, più che il Lido veneziano, vengono in mente i “meme”, i video social in cui le fan (milioni) sognano di trovarsi al suo cospetto, cioè di “sua altezza” ildi Hastings in. Ragazzine? Non solo. Il fascino del personaggio Netflix è transgenerazionale. Lui,, 35 anni,britannico, papabileprossimo James Bond, è ildella fragranzaCode. ...