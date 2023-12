A palazzo Gallenga l’AGiMus con una bella prestazione di Libercantus

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ottima presenza vocale della formazione perugina e ampi consensi per il maestro Vagnetti Una formazione scelta di cantori selezionati da Vladimiro Vagnetti costituisce il Libercantus, protagonista l’alto ieri sera di un bellissimo concerto per. Nell’ aula magna dipiena come per le occasioni particolari un concerto che si apriva sui temi della pace è progressivamente scivolato verso i tempi del giubilo del canto popolare umbro come lo aveva saputo rievocare il vecchio, ma non dimenticato maestro Antonio Bartolini. Già in primavera l’istituzione di Salvatore Silivestro si era occupata di un musicista che per decenni ha forgiato la formazione musicale delle studentesse del magistrale Pieralli, creando le condizioni di una continuità di un messaggio propedeutico che si è protratto nel tempo. In tempi ...