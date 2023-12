A Messina sfila il fronte del No al Ponte sullo Stretto | “Un’opera che guarda al passato e non al futuro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Mimmo Lucano e Renato Accorintino in testa al corteo uno accanto all’altro. Sono gli ex sindaci di Riace e dia guidare il corteo più partecipato da quando Matteo Salvini ha rilanciato il progetto del. È il segno dell’unione delle due sponde, e della politica fatta sul territorio che protesta contro “lo sperpero di risorse”: “Bisogna vivere i nostri territori per comprendere che non servono i grandi affari, serve un recupero a costo zero di quel che è nell’abbandono”, sottolinea Lucano. La politica dal basso, quella dei territori si intesta non solo simbolicamente il nuovo corteo contro la grande opera, al quale partecipano più di 5 mila persone. Di queste, in 400 arrivano dalla sponda calabrese, perché “questa è la madre di tutte le battaglie, per l’arroganza con la ...