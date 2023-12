A Benevento tavolo tecnico per la tutela delle vittime vulnerabili e della violenza di genere

Altre News in Rete:

VIOLENZA DI GENERE. A Benevento presentato in Prefettura il Corso di alta formazione sulla violenza domestica, di genere e contro le vittime vulnerabili (VIDEO E

... di genere e contro le vittime vulnerabili', organizzato dalla Procura della Repubblica die dalla Prefettura, unitamente agli Enti ed Istituzioni che partecipano alTecnico ...

Lo Schiaccianoci, De Andre’, Open Day e ‘InCanto di Natale’: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio

Cosa si fa questo week end a Benevento e in provincia Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti in cartellone per questo primo fine settimana di dicembre: concerti, sagre, mostre, presentazioni di lib ...

Diocesi: Benevento, domenica la festa dell’integrazione con i migranti

In occasione dell’arrivo del Natale l’ufficio diocesano Migrantes di Benevento, in collaborazione con l’associazione Kairasù, organizza un momento di condivisione e integrazione, domenica 3 dicembre ...