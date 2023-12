A Benevento la celebrazione del 150° della istituzione del Museo del Sannio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti«La Provincia diavvia un processo di aggiornamento e rivisitazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in particolare per quanto riguarda le strategie di pianificazione» Lo ha dichiarato il PresidenteProvincia diNino Lombardi. Il Presidente ha sottolineato come occorra di individuare gli obiettivi strategici che rimettano al centro il ruolo di supporto e coordinamentoProvincia per promuovere azioni sull’intero territorio provinciale e per ambiti ripensati sulla base di parametri identitari condivisi di natura ambientale e naturalistico-territoriali, oltre che sociali ed economici. Com’è noto, tra le funzioni fondamentali assegnate alle Province è compresa la pianificazione territoriale di coordinamento: la legge regionale ...