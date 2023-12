7 hotel bellissimi per un giro d' Italia ad alto tasso di stile

Leggi su gqitalia

(Di sabato 2 dicembre 2023) Tutti in, e tutti con un fil rouge che parla di eccellenza nell’ospitalità. Da Nord a Sud abbiamo fatto un viaggio nel Bel Paese e scovato sette indirizzi imperdibili che rispecchiano i canoni di un soggiorno all’insegna dell’accoglienza e del buon gusto. Senza dimenticare la natura che plasma paesaggi fiabeschi intorno a relais che da soli valgono il viaggio. Alpin PanoramaHubertus, Valdaora (Bolzano) Heaven&Hell dell'Hubertus La Skypool dell'Hubertus InAdige le ispirazioni alpine sono la cifra stilistica dell’Alpin PanoramaHubertus, a Valdaora. Un resort dove lo sguardo si perde in lontananza, sorvola valli e montagne, per poi posarsi sul masterpiece dell’Adige, le Dolomiti. In questo contesto, i confini tra ...