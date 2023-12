(Di sabato 2 dicembre 2023) Arriva Timeless , ilPirelli2024, presentato a Londra e firmato da Prince Gyasi, visual artist ghanese 28enne. Il prossimo anno il " The Cal tm " festeggierà i suoi cinquant', ...

Altre News in Rete:

50 anni di 'The Cal', presentata la nuova edizione dello storico calendario Pinelli

Arriva Timeless , il Calendario Pirelli edizione 2024, presentato a Londra e firmato da Prince Gyasi, visual artist ghanese 28enne. Il prossimo anno il "Cal tm " festeggierà i suoi cinquant', vantando 60di storia con uno stop forzato dal 1974 al 1984, per la recessione economica mondiale. Gyasi ha spiegato così la scelta del titolo dato ...

Crypto e hacker: per Lazarus Group persi $ 3mld in sei anni The Crypto Gateway

Kaley Cuoco compie 38 anni: 'The Big Bang Theory Preferisco ... Everyeye Serie TV

Alitalia: Fit-Cisl, in poche righe si cancellano anni di storia penalizzando lavoratori

"È surreale e incomprensibile che in Italia si licenzino quelle professionalità che saranno a breve indispensabili vista la ...

50 anni di "The Cal", presentata la nuova edizione dello storico calendario Pinelli

Il prossimo anno il “The Cal tm” festeggierà i suoi cinquant’anni, vantando 60 anni di storia con uno stop forzato dal 1974 al 1984, per la recessione economica mondiale. Middle placement Mobile Gyasi ...