Leggi su ilgiornale

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il verdetto dell'urna di Amburgo è forse il peggiore possibile: l'undici di Spalletti dovrà infatti vedersela con due grandi come Spagna e Croazia oltre che con una nazionale in crescita come l'Albania. Sorteggio benevolo per Germania e Inghilterra, qualche rischio per Francia e Portogallo