Zuppa di Porro 1° dicembre 2023

(Di venerdì 1 dicembre 2023)di. Hamas uccide e Israele reagisce: fine della Tregua. Morte di Kissinger: ferrara incomprensibile ma bello, manifesto lo odiava ma lo sintetizza bene. Nordio al Csm e Rep contro del Mastro. meloni si candida? e Salvini se ha gli estremisti non piace e se non vengono fa una figuraccia. Sciopero e caos. Ci vuole italia oggi per sfottere sindacati su inflazione che cala e occupazione che sale. Letta contro la rifomra costituzionale. I compagni patrairchi verdi per il Giornale. Carne coltivata il quirinale non firma #rassegnastampa1dic