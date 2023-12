Zes rilascia autorizzazione | a Benevento azienda pronta ad assumere 327 addetti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl commissario straordinario del Governo della Zes Campania hato l’Unica (n. 75 del 1 dicembre 2023) all’Solitek Industry per “l’adeguamento funzionale ed ampliamento del complesso industriale per la produzione di pannelli fotovoltaici, batterie di accumulo e loro riciclo” in Zona Asi di, alla contrada Ponte Valentino e ricadente in Area ZES Campania. Il Progetto industriale prevede un investimento di circa 50.000.000 di euro con una previsione di assunzione di personale per 327 nuovi. La società, che andrà ad insediarsi nel Comune di, Zona ASI, si occuperà dell’attività di assemblaggio dei pannelli fotovoltaici e delle batterie di accumulo. Le Autorizzazioni Unichete dal ...