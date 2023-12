‘Zecchino d’Oro’ torna in tv | una festa della musica per i bambini

Leggi su funweek

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L’edizione numero 66 dello Zecchino d’Oro è ai ranghi di partenza e promette tre giornate cariche die emozioni. L’evento viene, infatti, trasmesso in diretta su Rai1 il 1, 2 e 3 dicembre dalle 17 alle 20 con la direzione artistica di Carlo Conti e grandi ospiti. Alla conduzione, per la prima volta, la coppia di attori e volti del web, Carolina Benvenga e Andrea Dianetti, che prenderà in mano le redini delle prime due giornate, mentre la finale del 3 dicembre sarà guidata dallo stesso Conti. Protagonista assoluta la gara tra le canzoni, così strutturata: venerdì 1 dicembre (ore 17.05): ascolto delle prime 7 canzoni. sabato 2 dicembre (ore 17.05): ascolto degli altri 7 brani. domenica 3 dicembre (ore 17.20): gran finale con tutti i 14 brani e la proclamazionecanzone vincitrice. Foto da Ufficio Stampa Nella Giuria dei ...