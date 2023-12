Zack Snyder sul suo fandom tossico | Posso dire con certezza che hanno fatto anche del bene

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ildiè sempre stato al centro di svariate vicende e polemiche, e ora il regista ha finalmente deciso di rompere il silenzio. Intervistato da The Hollywood Reporter per promuovere l'uscita di Rebel Moon, il suo nuovo kolossal prodotto da Netflix,ha avuto modo di discutere del suo periodo con i film DC e di commentare le azioni del suo, spesso estremista e tendente ad atteggiamenti tossici online. "Non perdono questo comportamento", ha detto il regista. "Ma per ogni fan, ci sono stati attacchi legittimi, ridicoli e davvero, incredibilmente oscuri contro di me e la mia famiglia. Non sto giustificando alcun cattivo comportamento."ha poi aggiunto: "Non voglio entrare nel dettaglio e ...