(Di venerdì 1 dicembre 2023) I vincitori 2022 all'Adnkronos: "Lo stiamo guardando a pezzi e sui social, tifiamo per gli Stunt Pilots" "Lesu 'X Factor'? Non stiamo nemmeno a discuterne, perché riteniamo che tolganoa quello che conta di più, che sono gliche partecipano e la musica". A parlare all'Adnkronos sono i, vincitori

Altre News in Rete:

'X Factor', parlano i Santi Francesi: "Polemiche tolgono spazio ad artisti"

... che l'anno scorso ha conquistato la vittoria della 16esima edizione di X. E sulla vittoria ...in studio di registrazione - rivela il duo - Noi non diciamo mai fino in fondo di cosai ...

'X Factor', parlano i Santi Francesi: "Polemiche tolgono spazio ad ... Adnkronos