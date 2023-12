(Di venerdì 1 dicembre 2023) È venerdì e come sempre è il momento delledi X. Dopo laandata in onda ieri sera su Sky Uno, eccoci qui a dare i voti alle...

X Factor 2023 - le pagelle del quinto Live : Morgan - ti si nota anche se non vieni per niente

XFACTOR 2023 pagelle e commenti live delle semifinali. ASTROMARE, ANGELICA e SETTEMBRE eliminati

COMMENTI ESECONDA MANCHE Al ballottaggio Il Solito Dandy e Settembre. Il terzo eliminato è ... Voto 5 OSPITE Sarà Emma , l'ospite della semifinale, che torna a Xper presentare il suo ...

X Factor 2023, le pagelle: Fedez dopo i Tapiri di Striscia risponde a Morgan (voto 7), Angelica e la «tassa... Corriere della Sera

X Factor 2023, cronaca e pagelle della Semifinale: top, flop e i tre eliminati Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

X Factor, pagelle della semifinale: Ambra disastrosa (4), Fedez pungente (7), Dargen che rivincita (8,5)

È venerdì e come sempre è il momento delle pagelle di X Factor. Dopo la semifinale andata in onda ieri sera su Sky Uno, eccoci qui a dare i voti alle performance (e non solo) ...

X-Factor breve sintesi: Fedez asfalta Morgan ("leccapiedi di Meloni e Sgarbi"). Tutto il resto è noia (Le pagelle)

X Factor ci prova in tutti i modi ma è sempre il caso-Morgan ad animare la semifinale del talent di Sky. Basta una piccola scintilla e Fedez si scatena contro l'ex Bluvertigo: “Io non ho mai leccato i ...