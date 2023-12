WWE | Diverse ipotesi perCM Punk vs Roman Reigns | l’unica certezza è che prima ci sarà Rollins sulla strada del BITW I dettagli

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Sembra sempre più probabile che, non si sa ancora bene quando,e CMtorneranno a scontrarsi sul ring WWE. Il Wrestling Observer ha sganciato la bomba in queste ore, affermando che ci sarebbero dei piani molto precisi sul futuro incontro tra i due, compreso un inatteso turn face del Tribal Chief, con Paul Heyman pronto a tornare all’ovile seguendo il Best in the World in questo secondo ed incredibile stint in WWE. Il tutto riguarda però un futuro prossimo non meglio definito, visto che il primo avversario diSeth. La conferma non è ancora ufficialmente arrivata ma, sempre secondo WON, i due hanno già girato un segmento backstage dove il World Heavyweight Champion tenta di raggiungere, invano, la posizione del Best in the World.

