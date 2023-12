WWE | Basta meno di una settimana a CM Punk per prendersi le prime cinque posizioni nelle vendite

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La storia sembra sempre la stessa si parla solo di CMe del suo ritorno in WWE. Per capire la dimensione e l’importanza di questo evento basti vedere i numeri, le reazioni e il clamore che a pocodi unadi distanza, ancora il ritorno del Best In The World si porta dietro. E visto che abbiamo citato i numeri, le statistiche riguardocontinuano ad aggiornarsi ora dopo ora. È veramente incredibile Diamo un’occhiata ulteriore a cosa ha generato CMcon il suo ritorno: il suo video di ritorno è stato il più visto sui social vicino ormai alle 6 milioni di visualizzazioni “solo” su YouTube, Survivor Series 2023 è stato il più visto della storia di Survivor Series, reazioni incredibili e ascolti di Raw che volano grazie a lui(e a Randy Orton). Ma non finisce qui, ...

Altre News in Rete:

Survivor Series WarGames: CM Punk torna in WWE, tripudio a Chicago

CM Punk!questo per far impazzire totalmente i fan dell'Allstate Arena di Chicago, in tripudio per il ritorno del loro idolo. Quasi 10 anni dopo l'ultima apparizione, il controverso exChampion torna ...

In fan della WWE vogliono Bray Wyatt nella Hall of Fame: il nome ... World Wrestling

Batista: “Essere al vertice della WWE era al di là dei miei sogni, ero solo contento di avere un lav... Zona Wrestling

Survivor Series WarGames: CM Punk torna in WWE, tripudio a Chicago

I risultati del PLE WWE andato in scena sabato 25 novembre a Chicago: CM Punk torna dopo oltre 9 anni di assenza, notte di incubo per il Judgment Day. Prosegue il dominio di Gunther.

Ritorno scioccante di CM Punk in WWE: reazioni e conseguenze

È da due giorni che non si fa altro che parlare del ritorno di CM Punk in WWE, un evento che ha creato un buzz mediatico come non si vedeva da anni. La sua prima apparizione in un'arena WWE dopo nove ...