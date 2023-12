World AIDS Day | la lotta al virus attraverso la musica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La, come ben sappiamo, ha avuto spesso un ruolo incisivo nelle questioni sociali, e lacontro l’ne è la prova. Come ogni 1° dicembre, oggi ricorre ilDay, giornata mondiale indetta nel 1988 per sensibilizzare e informare circa ildell’HIV. Questo male silente ha ucciso, dal 1981, oltre 25 milioni di persone, confermandosi come una delle epidemie più letali della storia e un’emergenza ancora attuale, nonostante i notevoli passi avanti fatti dalla medicina per debellarla. Nel corso del tempo, diversi cantanti, in particolare i musicisti attivi negli anni Ottanta, decennio in cui la malattia è stata ufficialmente riconosciuta, hanno scritto e interpretato brani dedicati a questo tema, portando esperienze personali nei loro testi. Elton John, ad ...