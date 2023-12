(Di venerdì 1 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) –dasbarca in Australia in occasione dell'esclusivadellada– 500 Years of Genius”, sponsorizzata daper celebrare il genio del Maestro del Rinascimento. L'evento si è svolto presso The Lume, innovativa galleria d'arte di, in Australia, punto di riferimento per l'arte digitale nel mondo.La, che sarà inaugurata nel mese di marzo 2024 presso The Lume Gallery, consentirà ai visitatori di immergersi nelle opere didain uno spazio multisensoriale di 3mila metri quadrati. L'esposizione multimediale permetterà un incontro ravvicinato con lo splendore delle opere del Maestro autore di capolavori come la ...

Altre News in Rete:

Webuild: contratto da 420 milioni in Australia nel settore marittimo

... e i lavori di scavo del North East Link, che andrà a completare la rete autostradale di. S&P's premiacon un upgrade del rating La strategia di crescita e di derisking attuata da ...

Webuild, a Melbourne anteprima per mostra immersiva su Leonardo da Vinci Il Tempo

Webuild, a Melbourne anteprima per mostra immersiva su Leonardo da Vinci TuttOggi

Webuild, a Melbourne anteprima per mostra immersiva su Leonardo da Vinci

un mercato in costante crescita per Webuild e la sua controllata australiana Clough nei diversi stati. Proprio a Melbourne il Gruppo ha avviato i lavori per il progetto North East Link, tratta della ...

Tunnelling innovation: The pioneering technology behind Snowy 2.0

Sponsored by With more than 40 km of tunnels and an immense underground power station, this hydroelectric project required some ...